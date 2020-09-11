Microsoft заявила о кибератаках из России, Китая и Ирана на штабы Трампа и Байдена

Фото: кибератака (РБК-Украина)

В президентские выборы в США пытаются вмешиваться группы киберпреступников из России, Китая и Ирана. Хакеры атакуют работников предвыборных штабов президента Дональда Трампа и его соперника на выборах Джо Байдена.

Об этом говорится в заявлении корпорации Microsoft, опубликованном на сайте компании.

Речь идет о хакерских группах Strontium ("Стронций") из России, Zirconium ("Цирконий") из Китая и Phosphorus ("Фосфор"), предположительно из Ирана.

По данным Microsoft, группа под названием Strontium ("Стронций") базируется в России, объектами ее атак стали более 200 организаций, включая штабы кандидатов, неправительственные организации, партии и политических консультантов.

"В отчете (специального прокурора Роберта, - ред.) Мюллера она также была указана как организация, которая несет основную ответственность за атаки на президентскую кампанию демократов в 2016 году", - заявили в Microsoft.

Центр анализа угроз Microsoft (MSTIC) зафиксировал серию атак, проведенных Strontium в период с сентября 2019 года по сегодняшний день.

Атаки "Стронция" направлены на неправительственные организации, такие как Германский фонд Маршалла в США, консультантов Республиканской и Демократической партий, партийных организаций в США на общенациональном уровне и на уровне штатов, а также политических партий в Великобритании.

Кроме того, "Стронцию" приписывают нападения на коммерческие организации в таких областях, как развлечения, отели, производство, финансовые услуги и сфера безопасности.

Отметим, что "Стронций" - это одно из наименований хакерской группы Fancy Bear, известной также как Sofacy, Pawn Storm, Tsar Team, Sednit и APT28. В США группу Fancy Bear обвиняли во взломе серверов Демократической партии США на выборах 2016 года. Эту группу считают близкой к российским государственным структурам и спецслужбам.

Китайских хакеров из "Циркония" Microsoft обвиняет в тысячах атак, проведенных с марта по сентябрь текущего года, из которых около 150 успешных.

Речь идет об атаках на людей, связанных с предвыборными штабами в США, а также на представителей международного сообщества, ученых в области международных отношений из более чем 15 университетов, а также на аккаунты, связанные с 18 международными организациями и политическими организациями, включая Атлантический совет и Стимсоновский центр.

Группе "Фосфор", которая, по мнению Microsoft, действует из Ирана попытки получить доступ к личным или рабочим аккаунтам лиц, прямо или косвенно связанных с президентскими выборами в США. В период с мая по июнь 2020 года "Фосфор" безуспешно пыталась войти в учетные записи чиновников администрации Дональда Трампа и предвыборного штаба президента.

Microsoft призвала увеличить федеральное финансирование защиты цифровой инфраструктуры для защиты демократии и права людей на голосование.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил. что Китай активнее всего желает вмешаться в выборы в США.

Ранее ФБР назвало три способа иностранного вмешательства в выборы в США.

Отметим, согласно данным Департамента национальной безопасности, РФ намеревается поставить под сомнение результаты голосования за президента США по почте.