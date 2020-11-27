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У Євросоюзі судитимуть дипломата з Ірану за тероризм

Автор: Анастасия Рокитна

Іранський дипломат постане перед судом Антверпена (Бельгії) за звинуваченням в плануванні вибуху на мітингу опозиційної іранської групи у Франції в 2018 році. Це вперше в історії, коли в ЄС судять іранського дипломата.

Про це повідомляє BBC.

Бельгійська прокуратура звинуватила дипломата Ассадолу Ассаді і трьох інших осіб у плануванні нападу на мітинг Національної ради опору Ірану (NCRI) в Парижі. З програмною промовою мітингу виступив адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані.

Ассаді був третім радником в посольстві Ірану в Відні. Французькі офіційні особи заявили, що він відповідав за розвідку в південній Європі і діяв за наказом Тегерана.

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Нагадаємо, США назвали Росію, Китай і Іран основними загрозами нацбезпеці.

Також компанія Microsoft заявила про кібератаки з Росії, Китаю та Ірану на штаби Дональда Трампа та Джо Байдена.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про свій великий внесок у боротьбу з тероризмом.

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