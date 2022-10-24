Євросоюз знову попередив Іран про санкції у разі постачання дронів для РФ

Євросоюз підтвердив свою чітку позицію щодо фактів постачання РФ будь-якої зброї, у тому числі безпілотних літальних апаратів.

"Сам факт постачання Росії будь-якою третьою країною зброї, будь-то дрони або ракети, є неприйнятним та суперечить міжнародному гуманітарному праву. Росія використовує цю зброю проти цивільного населення та об’єктів цивільної інфраструктури, що, за нормами міжнародного права, є воєнним злочином", - підкреслив Стано.

При цьому він наголосив, що іранський уряд одержав від високопосадовців Ради міністрів Євросоюзу із закордонних справ чітко донесений, потужний і принциповий сигнал.

"Ефект цих санкцій не є символічним, вони дуже практичні. Причетним особам та установам заборонений доступ до ЄС, їх активи заморожуються, ніхто з європейців не може надавати їм будь-які фінансові ресурси. Ці заходи виконуються всіма країнами ЄС та мають потужний репутаційний ефект", - зазначив речник ЄС.

При цьому він відзначив, що навряд чи хтось хотів би бути асоційованим з допомогою для Росії у здійсненні цієї злочинної кампанії проти цивільного населення України.

"Ми готові до подальших кроків, якщо отримаємо докази, що поставки цих дронів для російської армії продовжуються", - заявив Стано.