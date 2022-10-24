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Евросоюз снова предупредил Иран о санкциях в случае поставки дронов для РФ

Фото: иранские дроны разрушают украинские города, инфраструктуру и убивают гражданских (دارکاخ)
Автор: РБК-Украина

ЕС предупредил правительство Исламской Республики Иран о недопустимости поставок России оружия, в частности дронов, для ведения войны против Украины. Об этом министру иностранных дел Ирана было заявлено в двух телефонных разговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь спикера ЕС Питера Стано на брифинге ЕС в Брюсселе 24 октября.

Евросоюз подтвердил свою четкую позицию по поводу фактов поставки РФ любого оружия, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

"Сам факт снабжения России любой третьей страной оружия, будь то дроны или ракеты, неприемлем и противоречит международному гуманитарному праву. Россия использует это оружие против гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры, которое, по нормам международного права, является военным преступлением", - отметил Стано.

При этом он подчеркнул, что иранское правительство получило от высших чиновников Совета министров Евросоюза по иностранным делам четко донесенный, мощный и принципиальный сигнал.

"Эффект этих санкций не символичен, они очень практичны. Причастным лицам и учреждениям запрещен доступ к ЕС, их активы замораживаются, никто из европейцев не может предоставлять им какие-либо финансовые ресурсы. Эти мероприятия выполняются всеми странами ЕС и обладают мощным репутационным эффектом" , - сообщил спикер ЕС.

При этом он отметил, что вряд ли кто-нибудь хотел бы быть ассоциированным с помощью для России в осуществлении этой преступной кампании против гражданского населения Украины.

"Мы готовы к дальнейшим шагам, если получим доказательства, что поставки этих дронов для российской армии продолжаются", – заявил Стано.

Напомним, 20 октября страны ЕС приняли новые санкции против Ирана из-за поставок для РФ дронов-камикадзе, применяемых российскими захватчиками в войне против Украины. В частности, в санкционный список были включены три человека и одно учреждение Ирана.

Кроме того, Великобритания ввела новые санкции против Ирана за поставку в Россию дронов-камикадзе.

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Евросоюз