Евросоюз ждет от глав МИД предложений по противодействию дезинформации, - Могерини

Фото: Федерика Могерини (flickr.com/european_parliament)

Совет ЕС на уровне глав МИД обсуждает реализацию плана действий по борьбе с дезинформацией

Евросоюз ждет от 28 глав министерств иностранных дел (МИД) предложений по противодействию дезинформации. Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейской службы внешних связей.

По словам Могерини, сегодня, 21 января, Совет ЕС на уровне глав МИД будет обсуждать реализацию плана действий по борьбе с дезинформацией, который был представлен Еврокомиссией в декабре 2018 года.

"Мы обсудим с министрами наш план действий по борьбе с дезинформацией, чтобы противодействовать дезинформации, в частности, в связи с европейскими выборами в мае. Я, в частности, предложу министрам дополнить с национальной точки зрения то, что мы внедрили на европейском уровне, и мы вместе обсудим, как наилучшим образом реализовать те инструменты, которые мы предложили для противодействия дезинформации в Европейском союзе", - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в ходе встречи главы МИД стран Европейского союза одобрили новые санкции против 4 россиян за применение химического оружия.

Как писало РБК-Украина, Канада намерена выделить Украине почти 2,5 млн долларов для борьбы с российской пропагандой на выборах в 2019 году.