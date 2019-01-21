Євросоюз чекає від глав МЗС пропозицій щодо протидії дезінформації, - Могеріні

Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/european_parliament)

Рада ЄС на рівні глав МЗС обговорює реалізацію плану дій по боротьбі з дезінформацією

Євросоюз чекає від 28 глав міністерств закордонних справ (МЗС) пропозицій щодо протидії дезінформації. Про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейської служби зовнішніх зв'язків.

За словами Могеріні, сьогодні, 21 січня, Рада ЄС на рівні глав МЗС буде обговорювати реалізацію плану дій по боротьбі з дезінформацією, який був представлений Єврокомісією в грудні 2018 року.

"Ми обговоримо з міністрами наш план дій по боротьбі з дезінформацією, щоб протидіяти дезінформації, зокрема, у зв'язку з європейськими виборами в травні. Я, зокрема, запропоную міністрам доповнити з національної точки зору те, що ми впровадили на європейському рівні, і ми разом обговоримо, як найкращим чином реалізувати ті інструменти, які ми запропонували для протидії дезінформації в Європейському союзі", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в ході зустрічі глави МЗС країн Європейського союзу схвалили нові санкції проти 4 росіян за застосування хімічної зброї.

Як повідомляло РБК-Україна, Канада має намір виділити Україні майже 2,5 млн доларів для боротьби з російською пропагандою на виборах в 2019 році.