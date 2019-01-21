ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Євросоюз чекає від глав МЗС пропозицій щодо протидії дезінформації, - Могеріні

Новини » Політика    21.01.2019 - 12:26
Євросоюз чекає від глав МЗС пропозицій щодо протидії дезінформації, - Могеріні
Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/european_parliament)

Рада ЄС на рівні глав МЗС обговорює реалізацію плану дій по боротьбі з дезінформацією

Євросоюз чекає від 28 глав міністерств закордонних справ (МЗС) пропозицій щодо протидії дезінформації. Про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейської служби зовнішніх зв'язків.

За словами Могеріні, сьогодні, 21 січня, Рада ЄС на рівні глав МЗС буде обговорювати реалізацію плану дій по боротьбі з дезінформацією, який був представлений Єврокомісією в грудні 2018 року.

"Ми обговоримо з міністрами наш план дій по боротьбі з дезінформацією, щоб протидіяти дезінформації, зокрема, у зв'язку з європейськими виборами в травні. Я, зокрема, запропоную міністрам доповнити з національної точки зору те, що ми впровадили на європейському рівні, і ми разом обговоримо, як найкращим чином реалізувати ті інструменти, які ми запропонували для протидії дезінформації в Європейському союзі", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в ході зустрічі глави МЗС країн Європейського союзу схвалили нові санкції проти 4 росіян за застосування хімічної зброї.

Як повідомляло РБК-Україна, Канада має намір виділити Україні майже 2,5 млн доларів для боротьби з російською пропагандою на виборах в 2019 році.

Юнкер і Мей сьогодні обговорять ситуацію з Brexit Британія і ЄС мають обговорити питання про відновлення Brexit, - Маас
Новини України МогериниЕвросоюзпропаганда
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся