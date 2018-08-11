ЕС рассчитывает на запуск антикоррупционного суда в Украине до конца года

Евросоюз заявил о важности авторитета САП для борьбы с коррупцией

Европейский союз рассчитывает на запуск антикоррупционного суда в Украине до конца года и обращает внимание на важность авторитета руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерики Могерини Майи Косьянчич.

В заявлении подчеркивается, что принятие законодательства для создания Высшего антикоррупционного суда является позитивным событием в соответствии с международными обязательствами Украины. Евросоюз расценивает запуск такого суда как важный шаг в борьбе с коррупцией в Украине, которая является ключевым компонентом Соглашения об ассоциации.

"Высший антикоррупционный суд завершит создание сети независимых антикоррупционных учреждений, в которую войдут НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура. ЕС подчеркивает необходимость того, чтобы все эти институты были полностью независимыми и выполняли свои задачи без постороннего влияния. Для этого важно, чтобы целостность и авторитет антикоррупционного спецпрокурора и его руководства были поддержаны и укреплялись", - добавили в ЕС.

В заявлении также указано, что Брюссель ожидает начало работы антикоррупционного суда до конца года. Также в ЕС в очередной раз заявили о готовности поддерживать борьбу с коррупцией в Украине.

Напомним, ранее квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров вынесла выговор руководителю САП Назару Холодницкому. Его обвиняли в подстрекательстве к даче ложных показаний и блокировании привлечения виновных в коррупционных преступлениях к ответственности.

Позже стало известно, что дело Холодницкого передали в Службу безопасности Украины.