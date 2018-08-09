Дело Холодницкого передали в СБУ, - Сытник

Сытник подаст обжалование на решение КДКП относительно выговора Холодницкому

Дело Назара Холодницкого относительно возможного разглашения тайны следствия руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) передали в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного (НАБУ) Артем Сытник в эфире "Громадського".

По его словам, после того, как информация о расследовании в отношении руководителя САП получила публичную огласку, было создано следственную группу в Генеральной прокуратуре, в которую вошли также детективы НАБУ. Однако сейчас, как отметил Сытник, детективов Бюро из комиссии "выбросили".

"К сожалению нас из этой группы уже выбросили. Передали дело в СБУ, часть дела, и фактически сейчас мы к этому расследованию не имеем никакого отношения", - пояснил Сытник.

Также он добавил, что уже почти готов иск на обжалование решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), которая решила не увольнять с должности руководителя САП Холодницкого, а лишь вынесла выговор.

"Я буду обжаловать решение КДКП, и просительная часть будет сформирована таким образом, чтобы все же отменить это решение", - сказал директор НАБУ.

Напомним, 26 июля 2018 года Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров постановил привлечь руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого к ответственности и наложить взыскание в виде выговора.

Перед вынесением такого решения в ходе заседания КДКП директор НАБУ Артем Сытник заявил, что для увольнения Холодницкого "есть все основания". В Генеральной прокуратуре Украины также поддержали жалобу, поданную на Холодницкого.