Євросоюз заявив про важливість авторитету САП для боротьби з корупцією

ЄС розраховує на запуск антикорупційного суду в Україні до кінця року

Європейський союз розраховує на запуск антикорупційного суду в Україні до кінця року і звертає увагу на важливість авторитету керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це йдеться в заяві прес-секретаря верховного представника у закордонних справах і політиці безпеки ЄС Федеріки Могеріні Майї Косьянчич.

У заяві підкреслюється, що прийняття законодавства для створення Вищого антикорупційного суду є позитивною подією у відповідності з міжнародними зобов'язаннями України. Євросоюз розцінює запуск такого суду як важливий крок у боротьбі з корупцією в Україні, яка є ключовим компонентом Угоди про асоціацію.

"Вищий антикорупційний суд завершить створення мережі незалежних антикорупційних установ, до якої увійдуть НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. ЄС підкреслює необхідність того, щоб всі ці інститути були повністю незалежними і виконували свої завдання без стороннього впливу. Для цього важливо, щоб цілісність і авторитет антикорупційного спецпрокурора і його керівництва були підтримані та зміцнювалися", - додали в ЄС.

У заяві також зазначено, що Брюссель очікує на початок роботи антикорупційного суду до кінця року. Також в ЄС в черговий раз заявили про готовність підтримувати боротьбу з корупцією в Україні.

Нагадаємо, раніше кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів винесла догану керівнику САП Назару Холодницькому. Його звинувачували в підбурюванні до дачі неправдивих показань і блокуванні притягнення винних у корупційних злочинах до відповідальності.

Пізніше стало відомо, що справу Холодницького передали в Службу безпеки України.