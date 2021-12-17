Євросоюз заявив про готовність ввести санкції, які дорого обійдуться Росії
Євросоюз готовий ввести санкції, які дорого обійдуться Російській Федерації у разі, якщо російські війська вторгнуться в Україну. Таку заяву зробила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За її словами, країни ЄС готові до санкцій, якщо Росія виступить проти України.
"Нехай не буде ніяких сумнівів. Якщо Росія виступить проти України, Союз зможе прийняти санкції, які можуть дорого обійтися. Ми виконали свою роботу в цьому відношенні", - сказала глава Єврокомісії на прес-конференції після саміту лідерів ЄС.
Нагадаємо, що раніше в Єврокомісії нагадали, що Росія є стороною конфлікту. З цієї позиції в ЄС реагуватимуть у разі нової агресії РФ проти України.
Також повідомлялося, що у Брюсселі обговорювали ситуацію в Україні. Там говорили про можливі санкції по відношенню до РФ.