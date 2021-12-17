Євросоюз заявив про готовність ввести санкції, які дорого обійдуться Росії

Євросоюз готовий ввести санкції, які дорого обійдуться Російській Федерації у разі, якщо російські війська вторгнуться в Україну. Таку заяву зробила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Нехай не буде ніяких сумнівів. Якщо Росія виступить проти України, Союз зможе прийняти санкції, які можуть дорого обійтися. Ми виконали свою роботу в цьому відношенні", - сказала глава Єврокомісії на прес-конференції після саміту лідерів ЄС.

За її словами, країни ЄС готові до санкцій, якщо Росія виступить проти України.

Нагадаємо, що раніше в Єврокомісії нагадали, що Росія є стороною конфлікту. З цієї позиції в ЄС реагуватимуть у разі нової агресії РФ проти України.

Також повідомлялося, що у Брюсселі обговорювали ситуацію в Україні. Там говорили про можливі санкції по відношенню до РФ.