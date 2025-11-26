Євросоюз затвердив нові правила позбавлення безвізу для третіх країн
Європейський парламент ухвалив оновлений механізм, який дозволяє призупиняти безвізовий режим для третіх країн у разі порушень або погіршення відносин із ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію в мережі Х кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка.
"Церемонія підписання завершена. Новий закон про призупинення візової лібералізації набуде чинності у середині грудня", - повідомив він.
Новий механізм дозволить оперативніше призупиняти безвіз для певних груп власників паспортів, якщо виявляються порушення правил або серйозне погіршення відносин з ЄС.
Очікується, що документ набере чинності вже у грудні 2025 року. Він надасть інструмент для швидкого реагування на потенційні порушення візових умов та посилить контроль за дотриманням правил безвізового режиму.
Оновлення механізму призупинення безвізу - відповідь Євросоюзу на виклики, що з’явилися після масових міграцій, порушень візової дисципліни та політичних криз у низці третіх країн. Нові правила надають ЄС більше прав і гнучкості для реагування на серйозні порушення з боку партнерів.
Раніше візові режими могли бути призупинені, але чинні процедури не давали змоги швидко реагувати на критичні ситуації. Тепер ЄС має чіткий юридичний інструмент для контролю.
Зазначимо, Україна підписала угоду про безвізовий режим з ЄС у Страсбурзі 17 травня 2017 року.
Раніше РБК-Україна повідомляли, що дипломати ЄС можуть скасувати безвізовий режим з Грузією.
Також Європейський парламент затвердив запровадження нової системи в’їзду-виїзду (EES) на зовнішніх кордонах ЄС.