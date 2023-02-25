Євросоюз запровадив санкції проти трьох приватних банків РФ

Під обмеження Євросоюзу потрапили три приватних банки, а саме:

Альфа-банк;

Росбанк;

Банк "Тінькофф".

Тінькофф банк

Російський комерційний банк, повністю сфокусований на дистанційному обслуговуванні, не має роздрібних відділень. Станом на жовтень 2020 року "Тінькофф Банк" посідав 16-те місце за обсягом активів і 14-те - за власним капіталом серед російських банків. У жовтні 2021 року банк включений ЦБ РФ до переліку системно значущих кредитних організацій завдяки зростанню банку вище за ринок і розміру клієнтської бази.

Альфа Банк

Найбільший приватний банк у Росії, що займає четверте місце за розміром активів (на 1 липня 2021 року - 4788862 млн руб.). За підсумками 2021 року кількість приватних клієнтів зросла до 22 млн кількість корпоративних клієнтів перевищила 1 млн. У роздрібному сегменті банк займає третє місце з часткою понад 5%.

Росбанк

Російський універсальний банк, що був у складі міжнародної фінансової групи Société Générale до квітня 2022 року. З 2022 року головним акціонером банку є російська Група Інтеррос. У жовтні 2019 року включений Банком Росії до переліку системно значущих кредитних організацій. З грудня 2022 року банк перебуває під санкціями США.