Євросоюз закликають посилити санкції проти російського алюмінію, - Reuters
Європейський союз має запровадити більш ширші обмеження на імпорт російського алюмінію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Промислова група European Aluminium вважає, що нинішня пропозиція про заборону певних продуктів матиме лише обмежений ефект.
Члени ЄС наразі обговорюють пропозицію Європейської комісії про 12-й пакет санкцій, який включатиме заборони на імпорт алмазів і скрапленого пропану, а також заходи, покликані посилити запровадження цінового обмеження на російську нафту.
Він також включає заборону на алюмінієвий дріт, труби і трубки, але вони становлять лише 12% імпорту алюмінію ЄС з Росії.
У ЄС поступово відмовляються від російського алюмінію
Генеральний директор компанії Пол Восс заявив, що вони настійно закликають Європейський союз прискорити свої зусилля і розширити їхній масштаб, щоб охопити всі основні категорії продуктів.
"Промисловість ЄС уже почала поетапну відмову від російського алюмінію: згідно з даними European Aluminium, імпорт у січні-серпні скоротився на третину порівняно з аналогічним періодом 2022 року", - пише Reuters.
За даними Євростату, за перші дев'ять місяців цього року ЄС імпортував майже 500 000 метричних тонн російського алюмінію та алюмінієвої продукції на суму 1,26 мільярда євро. У 2022 році імпорт склав 2,84 мільярда євро.
До числа членів European Aluminium входять нафтопереробні та плавильні заводи, виробники напівфабрикатів і переробники, зокрема провідні виробники Hydro, Alcoa і Rio Tinto.
Санкції проти Росії
Європейський союз вже схвалив 11 пакетів санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапили, наприклад, товари, які можна використовувати у виробництві зброї. Зокрема до санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.
Наразі ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, який включатиме нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.
Проте сьогодні стало відомо, що Угорщина повністю заблокувала обговорення нових санкцій ЄС проти РФ.
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