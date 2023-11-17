Євросоюз закликають посилити санкції проти російського алюмінію, - Reuters

Європейський союз має запровадити більш ширші обмеження на імпорт російського алюмінію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Промислова група European Aluminium вважає, що нинішня пропозиція про заборону певних продуктів матиме лише обмежений ефект.

Члени ЄС наразі обговорюють пропозицію Європейської комісії про 12-й пакет санкцій, який включатиме заборони на імпорт алмазів і скрапленого пропану, а також заходи, покликані посилити запровадження цінового обмеження на російську нафту.

Він також включає заборону на алюмінієвий дріт, труби і трубки, але вони становлять лише 12% імпорту алюмінію ЄС з Росії.

У ЄС поступово відмовляються від російського алюмінію

Генеральний директор компанії Пол Восс заявив, що вони настійно закликають Європейський союз прискорити свої зусилля і розширити їхній масштаб, щоб охопити всі основні категорії продуктів.

"Промисловість ЄС уже почала поетапну відмову від російського алюмінію: згідно з даними European Aluminium, імпорт у січні-серпні скоротився на третину порівняно з аналогічним періодом 2022 року", - пише Reuters.

За даними Євростату, за перші дев'ять місяців цього року ЄС імпортував майже 500 000 метричних тонн російського алюмінію та алюмінієвої продукції на суму 1,26 мільярда євро. У 2022 році імпорт склав 2,84 мільярда євро.

До числа членів European Aluminium входять нафтопереробні та плавильні заводи, виробники напівфабрикатів і переробники, зокрема провідні виробники Hydro, Alcoa і Rio Tinto.

Санкції проти Росії

Європейський союз вже схвалив 11 пакетів санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапили, наприклад, товари, які можна використовувати у виробництві зброї. Зокрема до санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Наразі ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, який включатиме нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.

Проте сьогодні стало відомо, що Угорщина повністю заблокувала обговорення нових санкцій ЄС проти РФ.