Евросоюз призывают усилить санкции против российского алюминия, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Промышленная группа European Aluminium считает, что нынешнее предложение о запрете определенных продуктов будет иметь лишь ограниченный эффект.

Члены ЕС сейчас обсуждают предложение Европейской комиссии о 12-м пакете санкций, который будет включать запреты на импорт алмазов и сжиженного пропана, а также меры, призванные усилить введение ценового ограничения на российскую нефть.

Он также включает запрет на алюминиевую проволоку, трубы и трубки, но они составляют лишь 12% импорта алюминия ЕС из России.

В ЕС постепенно отказываются от российского алюминия.

Генеральный директор компании Пол Восс заявил, что они настоятельно призывают Европейский союз ускорить свои усилия и расширить их масштаб, чтобы охватить все основные категории продуктов.

"Промышленность ЕС уже начала поэтапный отказ от российского алюминия: согласно данным European Aluminium, импорт в январе-августе сократился на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - пишет Reuters.

По данным Евростата, за первые девять месяцев этого года ЕС импортировал почти 500 000 метрических тонн российского алюминия и алюминиевой продукции на сумму 1,26 миллиарда евро. В 2022 году импорт составил 2,84 миллиарда евро.

В число членов European Aluminium входят нефтеперерабатывающие и плавильные заводы, производители полуфабрикатов и переработчики, в частности ведущие производители Hydro, Alcoa и Rio Tinto.

Санкции против России

Европейский союз уже одобрил 11 пакетов санкций против Российской Федерации. Под ограничения попали, например, товары, которые можно использовать в производстве оружия. В частности в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций , включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

Однако сегодня стало известно, что Венгрия полностью заблокировала обсуждение новых санкций ЕС против РФ.