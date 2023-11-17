ua en ru
Пт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Евросоюз призывают усилить санкции против российского алюминия, - Reuters

Пятница 17 ноября 2023 21:51
UA EN RU
Евросоюз призывают усилить санкции против российского алюминия, - Reuters Архивное фото: Евросоюз призывают усилить санкции против российского алюминия (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз должен ввести более широкие ограничения на импорт российского алюминия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Промышленная группа European Aluminium считает, что нынешнее предложение о запрете определенных продуктов будет иметь лишь ограниченный эффект.

Члены ЕС сейчас обсуждают предложение Европейской комиссии о 12-м пакете санкций, который будет включать запреты на импорт алмазов и сжиженного пропана, а также меры, призванные усилить введение ценового ограничения на российскую нефть.

Он также включает запрет на алюминиевую проволоку, трубы и трубки, но они составляют лишь 12% импорта алюминия ЕС из России.

В ЕС постепенно отказываются от российского алюминия.

Генеральный директор компании Пол Восс заявил, что они настоятельно призывают Европейский союз ускорить свои усилия и расширить их масштаб, чтобы охватить все основные категории продуктов.

"Промышленность ЕС уже начала поэтапный отказ от российского алюминия: согласно данным European Aluminium, импорт в январе-августе сократился на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - пишет Reuters.

По данным Евростата, за первые девять месяцев этого года ЕС импортировал почти 500 000 метрических тонн российского алюминия и алюминиевой продукции на сумму 1,26 миллиарда евро. В 2022 году импорт составил 2,84 миллиарда евро.

В число членов European Aluminium входят нефтеперерабатывающие и плавильные заводы, производители полуфабрикатов и переработчики, в частности ведущие производители Hydro, Alcoa и Rio Tinto.

Санкции против России

Европейский союз уже одобрил 11 пакетов санкций против Российской Федерации. Под ограничения попали, например, товары, которые можно использовать в производстве оружия. В частности в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций , включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

Однако сегодня стало известно, что Венгрия полностью заблокировала обсуждение новых санкций ЕС против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Евросоюз
NEWS
Ситуация на фронте и производство оружия: Зеленский провел важную Ставку
Ситуация на фронте и производство оружия: Зеленский провел важную Ставку
DAILY
Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны