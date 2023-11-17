Угорщина повністю заблокувала обговорення нових санкцій ЄС проти РФ, - журналіст

Посли країн Євросоюзу провели дебати щодо нових санкцій проти Росії, однак Угорщина повністю заблокувала цей процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка .

За його словами, сьогодні відбулися перші дебати між послами Євросоюзу за новим і, можливо, найслабшим пакетом санкцій ЄС проти РФ на поточний момент.

"Багато коментарів", - пояснив журналіст.

Також він уточнив, що Угорщина повністю заблокувала обговорення всього пакета санкцій. Йовзяк пояснив, що тепер потрібно буде дивитися, чи вдасться домовитися про нові санкції проти РФ раніше Нового року.

Санкції проти Росії

Європейський союз вже схвалив 11 пакетів санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапили, наприклад, товари, які можна використовувати у виробництві зброї. Зокрема до санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Наразі ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, який включатиме нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.

Нещодавно Євросоюз спільно з Єврокомісією представили Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакета санкцій проти Росії.