Євросоюз закликав режим Лукашенка звільнити всіх політв'язнів

"Євросоюз повторює свою вимогу щодо негайного та безумовного звільнення всіх політв'язнів у Білорусі", - йдеться в опублікованому зверненні.

Боррель зазначив, що після сфальшованих президентських виборів у 2020 році ситуація з правами людини в Білорусі з кожним роком різко погіршується.

"Режим (Лукашенко – ред.) здійснив понад 40 тисяч політично вмотивованих арештів, порушив щонайменше 12 тисяч політично вмотивованих кримінальних справ та містить майже 1 500 політичних в'язнів", - зазначив представник ЄС.

У своїй заяві Боррель також зазначив, що Євросоюз разом зі своїми міжнародними партнерами докладає зусиль щодо притягнення до відповідальності винних у порушеннях в ООН та через спеціальну Міжнародну платформу підзвітності для Білорусі.

Протести у Білорусі

У серпні 2020 року у Білорусі спалахнули масові акції непокори. Люди вийшли на вулиці по всій країні після оголошення попередніх результатів виборів, згідно з якими Олександр Лукашенко нібито отримав 80% голосів та знову залишився на посаді президента Білорусі.

Ще перед голосуванням білоруський режим, побоюючись поразки на виборах, почав переслідувати всіх можливих опонентів. Коли Центрвиборчком Білорусі оголосив попередні результати виборів, тисячі білорусів вийшли на вулиці, щоб показати свою незгоду з явною фальсифікацією.

Майже одразу білоруські силовики застосували проти незгодних із результатами президентських виборів протестувальників невиправдане насильство. ОМОН розстрілював людей гумовими кулями, закидав натовп димовими та світлошумовими гранатами, бив кийками, після чого затримував. Мітингувальників із Мінська відправляли до СІЗО, де їх били та катували.

За утиск опозиції, розгін протестів, а також переслідування журналістів на режим Лукашенка вже було накладено кілька пакетів санкцій з боку ЄС та інших країн світу. Окрім того, в ЄС уже готують нові санкції за інші злочини режиму.