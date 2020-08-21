Евросоюз не заинтересован в новом "Майдане" в Беларуси, - Reuters

Европейский союз не заинтересован в повторении в Беларуси украинского сценария. В Европе считают, что Беларуси не стремится к сближению с ЕС, как это было с Украиной.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель во время разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

"Украинский опыт важен. Никто не хочет повторения того, что произошло в Украине. ЕС не заинтересован в новом Майдане и последовавшем за ним хаосе в Беларуси. Беларусь - это не Украина, люди там не стремятся к более тесным связям с ЕС", - сообщил источник.

Отмечается, что в Евросоюзе поддерживают сохранение действующего геополитического баланса в Беларуси между ЕС и Россией.

Напомним, РБК-Украина писало, что белорусская оппозиция не хочет повторения украинского сценария, в связи с чем планируются забастовки по примеру Италии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС заинтересован в демократическом переходном периоде в Беларуси и не хочет повторения украинского сценария.