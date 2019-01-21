Євросоюз зацікавлений у довгостроковому контракті з "Газпромом" по українській ГТС

Фото: Марош Шефчович (flickr.com)

У Єврокомісії заявили, що Росія готова здійснювати транзит по ГТС після 2019 року

Єврокомісія зацікавлена в довгостроковому контракті з "Газпромом" по українській ГТС. Про це заявив віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович за результатами другого раунду газових переговорів (Україна-Єврокомісія-Росія), передає кореспондент РБК-Україна.

"Укласти довгостроковий транзитний контракт важливо як і для ЄС, так і для Росії. Ми пам'ятаємо ситуацію 2009 року, тому всі сторони прекрасно розуміють, що ми не можемо ризикувати безпекою постачань газу подібним чином. Міністр енергетики РФ Олександр Новак запевнив мене, що Росія готова і надалі використовувати українську ГТС, що вони готові співпрацювати і з нами, і з українською стороною з питання транзиту. І ми дуже вітаємо цю позицію", - заявив Шефчович, коментуючи результати сьогоднішніх тристоронніх переговорів у Брюсселі.

Він також повідомив, що в ході зустрічі за участю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, міністра енергетики РФ Олександра Новака, і керівників "Нафтогаз України" Андрія Коболєва і "Газпрому" Олексія Міллера, європейська сторона внесла свою пропозицію, "над якою повинні подумати учасники переговорів".

"Ця пропозиція стосується трьох ключових параметрів: строку контракту, обсягів поставок і тарифів на транзит. Ми також обговорювали перспективу участі європейських компаній в модернізації української ГТС і безпеку поставок газу", - заявив він, відмовившись назвати конкретні цифри.

Марош Шефчович також заявив, що наступний раунд тристоронніх переговорів відбудеться в травні.

"Тоді ми будемо розуміти результати президентських виборів в Україні, а також парламентських виборів в ЄС. Влітку нас очікує дуже плідна робота, з тим, щоб до осені ми вийшли на укладення контракту", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що голова правління російської компанії "Газпром" Олексій Міллер пропонує продовжити контракти з НАК "Нафтогаз України" після 2019 року без консультацій.

Нагадаємо, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявляв, що НАК "Нафтогаз України" має високі шанси відсудити у "Газпрому" 12 млрд доларів в разі припинення транзиту після 2019 року.