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Евросоюз выделит на восстановление Украины 9 млрд долларов

Европейский союз (Фото: (flickr.com/libereurope)
Автор: Константин Широкун

Страны Европейского союза совместно с членами G7 согласовали выделение Украине финансовой помощи в размере 9 млрд долларов. Заявлено, что сумма будет потрачена на восстановление экономики и инфраструктуры страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тwitter Шарля Мишеля.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Берлин выделит грантовую помощь на 1 млрд евро.

А страны "Большой семерки" подтвердили планы предоставить Украине такую помощь в общей сложности на 15 млрд евро. США уже предложили покрыть половину этой суммы, то есть порядка 7,5 миллиардов долларов.

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ЕвросоюзG7Вторжение России в Украину