Євросоюз виділить на відновлення України 9 млрд доларів

Країни Європейського Союзу спільно з членами G7 погодили виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 9 млрд доларів. Заявлено, що сума буде витрачена на відновлення економіки та інфраструктури країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тwitter Шарля Мішеля.
Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Берлін виділить грантову допомогу на 1 млрд євро.
А країни "Великої сімки" підтвердили плани надати Україні таку допомога в цілому на 15 млрд євро. США вже запропонували покрити половину цієї суми, тобто близько 7,5 мільярдів доларів.
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