Евросоюз выделил дополнительные 200 млн евро на помощь украинским беженцам

Еврокомиссия приняла новый пакет помощи для поддержки внутренне перемещенных лиц в Украине. Он предусматривает выделение дополнительных 200 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Сегодня комиссия объявляет о новом пакете помощи в размере 200 млн евро для поддержки перемещенных лиц в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь украинским беженцам выделяется в рамках Международной конференции доноров, созванной Польшей и Швецией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз твердо поддерживает Украину в войне против России.

"В прошлом месяце во время мероприятия по сбору средств удалось 9,1 млрд евро для украинских беженцев как внутри и за пределами Украины. Мы знаем, что потребуется больше", - добавила она.