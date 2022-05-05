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Євросоюз виділив додаткові 200 млн євро на допомогу українським біженцям

Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Єврокомісія прийняла новий пакет допомоги для підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні. Він передбачає виділення додаткових 200 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Сьогодні комісія оголошує про новий пакет допомоги в розмірі 200 млн євро для підтримки переміщених осіб в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що допомога українським біженцям виділяється в рамках Міжнародної конференції донорів, скликаної Польщею та Швецією. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що Євросоюз твердо підтримує Україну у війні проти Росії.

"Минулого місяця під час заходу зі збору коштів вдалося 9,1 млрд євро для українських біженців як всередині і за межами України. Ми знаємо, що буде потрібно більше", - додала вона.

Нагадаємо, на початку березня Євросоюз виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям у розмірі пів мільярда євро.

За даними ООН, з початку війни Україну покинули понад 5,5 млн осіб. Ще 7,7 млн українців були змушені виїхати з районів бойових дій.

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