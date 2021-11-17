Евросоюз выделил 700 000 евро на помощь мигрантам на границе с Польшей

Сообщается, что 200 000 евро получат Красный Крест и Красный полумесяц, которые смогут передать средства белорусскому Красному Кресту для оказания необходимой гуманитарной помощи, включая продукты питания, гигиенические наборы, одеяла и аптечки первой помощи.

Также Евросоюз дополнительно мобилизовал 500 000 евро на гуманитарное финансирование. В настоящее время обсуждается использование этих средств с гуманитарными партнерскими организациями.

"ЕС поддерживает своих гуманитарных партнеров, чтобы облегчить страдания людей, застрявших на границе и в других частях Беларуси. Я призываю к постоянному доступу гуманитарных организаций с обеих сторон, чтобы добраться до этой большой группы беженцев и мигрантов и оказать им срочную помощь", - заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.