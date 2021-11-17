Євросоюз виділив 700 000 євро на допомогу мігрантам на кордоні з Польщею

Повідомляється, що 200 000 євро отримають Червоний Хрест і Червоний Півмісяць, які зможуть передати кошти білоруському Червоному Хресту для надання необхідної гуманітарної допомоги, включаючи продукти харчування, гігієнічні набори, ковдри та аптечки першої допомоги.

Також Євросоюз додатково мобілізував 500 000 євро на гуманітарне фінансування. В даний час обговорюється використання цих коштів з гуманітарними партнерськими організаціями.

"ЄС підтримує своїх гуманітарних партнерів, щоб полегшити страждання людей, що застрягли на кордоні і в інших частинах Білорусі. Я закликаю до постійного доступу гуманітарних організацій з обох сторін, щоб дістатися до цієї великої групи біженців і мігрантів і надати їм термінову допомогу", - заявив єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич.