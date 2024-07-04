Євросоюз ввів мита на електромобілі з Китаю, але з нюансом
У четвер, 4 липня, Європейська комісія запровадила тимчасові компенсаційні мита на імпорт китайських електромобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Еврокомісії.
Як зауважили у Єврокомісії, мито є тимчасовим на час час переговорів з Китаєм щодо його участі у субсидуванні власних виробників. Такому рішенню передувало розслідування Єврокомісії, яке тривало близько 9 місяців.
"За результатами розслідування Комісія дійшла висновку, що виробничо-збутовий ланцюжок електромобілів у Китаї отримує вигоду від несправедливого субсидування, що створює загрозу економічної шкоди для виробників електромобілів у ЄС. Розслідування також вивчило ймовірні наслідки і вплив цих заходів на імпортерів, користувачів і споживачів електромобілів в ЄС", - сказано у повідомленні.
Індивідуальні мита, які застосовано до трьох китайських виробників:
- BYD - 17,4%;
- Geely - 19,9%;
- SAIC - 37,6%;
- інші китайські виробники електромобілів, які співпрацювали у розслідуванні, але не були відібрані, обкладаються середньозваженим митом у розмірі 20,8%;
- мито для інших компаній, які не співпрацювали, становить 37,6%.
Ці мита будуть застосовані з 5 липня 2024 року протягом максимум чотирьох місяців. В цей період має бути прийняте остаточне рішення щодо остаточних мит шляхом голосування держав-членів ЄС. У випадку ухвалення цього рішення мита стануть остаточними на п'ять років.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський Союз розробляє плани щодо введення мит на дешеві товари з китайських інтернет-магазинів, включаючи Temu, Shein та AliExpress.
Водночас китайський бренд Zeekr, що є частиною холдингу Geely, заборонив своїм дилерам продавати автомобілі на території РФ, викликавши цим занепокоєння у дилерів інших брендів щодо можливих наслідків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.