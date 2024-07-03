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ЄС запровадить мито на дешеві товари з китайських інтернет-магазинів, - FT

Брюссель, Середа 03 липня 2024 10:31
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ЄС запровадить мито на дешеві товари з китайських інтернет-магазинів, - FT Фото: ЄС запровадить мито на товари з Temu, Shein та AliExpress (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз розробляє плани щодо введення мит на дешеві товари з китайських інтернет-магазинів, включаючи Temu, Shein та AliExpress.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За інформацією джерел видання, наприкінці цього місяця Європейська комісія запропонує скасувати поточний поріг у 150 євро, нижче за який товари можна купувати без мит.

Згідно з чинними правилами ЄС, посилки, придбані онлайн з країн, що не входять до ЄС, не обкладаються митом, якщо їх вартість становить менше 150 євро.

За даними Єврокомісії, у 2023 році до ЄС з-за кордону прибуло два мільярди посилок із заявленою вартістю менше 150 євро. Єврокомісія зазначає, що "величезні обсяги електронної торгівлі мають митні органи на міцність".

У статті FT йдеться про те, що ЄС обговорює скасування обмеження в рамках проекту митної реформи, запропонованого Єврокомісією у травні 2023 року, але тепер він може спробувати прискорити його прийняття, щоб протистояти сплеску дешевого імпорту.

Критики Shein та Temu у Сполучених Штатах вже скаржилися на те, що вони використовують звільнення від імпортного мита, щоб підірвати позиції конкурентів та уникнути митних перевірок своєї продукції. Така практика дозволяє обом компаніям пропонувати покупцям по всьому світу сукні всього за 8 доларів і розумний годинник за 25 доларів.

Нагадаємо, в Україні неоподатковувана вартість посилок з-за кордону також становить 150 євро. Знижений ліміт 100 євро діяв 2,5 року до початку 2022 року, проте він не приніс додаткових доходів до бюджету.

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