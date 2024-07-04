Евросоюз ввел пошлины на электромобили из Китая, но с нюансом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Как отметили в Еврокомиссии, пошлина временная на время переговоров с Китаем по его участию в субсидировании собственных производителей. Такому решению предшествовало расследование Еврокомиссии, которое длилось около 9 месяцев.

"По результатам расследования Комиссия пришла к выводу, что производственно-сбытовая цепочка электромобилей в Китае извлекает выгоду от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей электромобилей в ЕС. Расследование также изучило вероятные последствия и влияние этих мер на импортеров, пользователей и потребителей электромобилей ЕС", - говорится в сообщении.

Индивидуальные пошлины, применяемые к трем китайским производителям:

BYD – 17,4%;

Geely – 19,9%;

SAIC – 37,6%;

другие китайские производители электромобилей, сотрудничавшие в расследовании, но не отобранные, облагаются средневзвешенной пошлиной в размере 20,8%;

пошлина для других несотрудничающих компаний составляет 37,6%.

Эти пошлины будут применены с 5 июля 2024 г. в течение максимум четырех месяцев. В этот период должно быть принято окончательное решение по поводу окончательных пошлин путем голосования государств-членов ЕС. В случае принятия этого решения пошлины станут окончательными на пять лет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Европейский Союз разрабатывает планы по введению пошлин на дешевые товары из китайских интернет-магазинов, включая Temu, Shein и AliExpress.

В то же время китайский бренд Zeekr, являющийся частью холдинга Geely, запретил своим дилерам продавать автомобили на территории РФ, вызвав этим беспокойство у дилеров других брендов по поводу возможных последствий.

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