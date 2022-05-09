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Евросоюз введет эмбарго на нефть из РФ в течение 24 часов, - Стефанишина

Фото: Ольга Стефанишина (facebook.com/UA.EU.NATO)
Автор: Антон Федорцив

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина анонсировала согласование странами-членами ЕС запрета на импорт российской нефти в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Нефтяное эмбарго против России согласуют в ближайшие 24 часа. Очевидно, что решение появится по мотивам встречи главы Еврокомиссии с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Еще 30 дней назад возможное эмбарго ЕС на нефтепродукты выглядело маловероятным. Сейчас мы ожидаем, что это решение будет принято менее чем через 24 часа", – заявила Стефанишина.

Вице-премьер также назвала "прорывными" ряд ранее принятых западными странами решений. Примеров введенных ими против РФ ограничений, по словам Стефанишиной, мир не видел десятилетиями.

Напомним, что в то же время Евросоюз может смягчить ограничения в 6-м пакете санкций против РФ.

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ЕвросоюзКабинет Министров УкраиныРоссийская ФедерацияОльга СтефанишинаНефть