Глава Еврокомиссии едет в Венгрию для переговоров с Орбаном

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая отправляется с визитом в Венгрию. Она встретится с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя ЕК Эрика Мамера.

"Урсула фон дер Ляйен едет сегодня днем в Венгрию, чтобы встретиться с Виктором Орбаном", - написал в Twitter Мамер. По его словам, во время визита глава Еврокомиссии планирует обсудить с венгерским премьером вопросы энергетической безопасности Европы.