Євросоюз запровадить ембарго на нафту з РФ упродовж 24 годин, - Стефанішина

Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина анонсувала погодження країнами-членами ЄС заборони на імпорт російської нафти впродовж доби.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на телемарафон UAразом .

Нафтове ембарго проти Росії погодять у найближчі 24 години. Вочевидь, рішення з'явиться за мотивами зустрічі глави Єврокомісії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Ще 30 днів тому можливе ембарго ЄС на нафтопродукти виглядало малоймовірним. Зараз ми очікуємо, що це рішення буде прийняте менш ніж через 24 години", – заявила Стефанішина.

Віце-прем'єрка також назвала "проривними" низку раніше ухвалених західними країнами рішень. Прикладів запроваджених ними проти РФ обмежень, за словами Стефанішиної, світ не бачив десятиліттями.