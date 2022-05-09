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Євросоюз запровадить ембарго на нафту з РФ упродовж 24 годин, - Стефанішина

Фото: Ольга Стефанішина (facebook.com/UA.EU.NATO)
Автор: Антон Федорців

Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина анонсувала погодження країнами-членами ЄС заборони на імпорт російської нафти впродовж доби.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Нафтове ембарго проти Росії погодять у найближчі 24 години. Вочевидь, рішення з'явиться за мотивами зустрічі глави Єврокомісії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Ще 30 днів тому можливе ембарго ЄС на нафтопродукти виглядало малоймовірним. Зараз ми очікуємо, що це рішення буде прийняте менш ніж через 24 години", – заявила Стефанішина.

Віце-прем'єрка також назвала "проривними" низку раніше ухвалених західними країнами рішень. Прикладів запроваджених ними проти РФ обмежень, за словами Стефанішиної, світ не бачив десятиліттями.

Нагадаємо, що водночас Євросоюз може пом'якшити обмеження у 6-му пакеті санкцій проти РФ.

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ЕвросоюзКабінет Міністрів УкраїниРосійська ФедераціяОльга СтефанішинаНафта