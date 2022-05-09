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ЕС хочет смягчить нефтяные санкции против России в шестом пакете, - Bloomberg

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Брюссель, Понедельник 09 мая 2022 17:28
ЕС хочет смягчить нефтяные санкции против России в шестом пакете, - Bloomberg Фото: ЕС все-таки не будет запрещать морские поставки российской нефти (flickr com libereurope)
Автор: Александр Мороз

Европейский союз намерен смягчить нефтяные санкции против России в шестом пакете. В частности, отказаться от плана полностью запретить морские поставки на танкерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, Евросоюз откажется от идеи запрета на поставки российской нефти третьим странам танкерами, которые принадлежат странам ЕС. При этом запрет на страхование таких судов все еще остается на столе и является серьезным препятствием для экспорта.

Как отмечает Bloomberg, на исключение запрета поставок в третьи страны настаивает Греция, экономика которой сильно зависит от судоходства. Эта мера еще сильнее ударила бы по экспорту российской нефти с учетом того, что Греции надлежит более четверти мировых нефтяных танкеров по вместимости.

Однако даже в нынешнем виде санкции усложнят жизнь России, поскольку запрет на страхование будет распространяться на подавляющее большинство мирового флота нефтяных танкеров, которые перевозят российскую нефть. Запрет сделает практически невозможным выплаты страхового покрытия, например, в случае разлива нефти.

Издание подчеркивает, что Европейский союз все еще обсуждает шестой пакет санкций, пытаясь преодолеть возражения Венгрии против эмбарго на российскую нефть.

Что не так с шестым пакетом?

Среди стран Европейского союза нет единства насчет эмбарго в отношении российской нефти, на котором настаивает Украина. В частности, потому что есть страны-участницы, которые критически зависят от российских поставок.

Среди таких - Венгрия, Чехия, Словакия и Болгария, при этом Будапешт выступает наиболее радикально против и не готов рассматривать даже возможность отсрочки эмбарго, которую предлагают другим зависимым от российской нефти странам.

Напомним, сегодня представитель МИД Германии заявил, что шестой пакет санкций ЕС против России близок к согласованию.

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