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Євросоюз відправить до України 5700 сонячних панелей

Фото: Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз відправить першу партію з 5 700 сонячних панелей до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн.

"Я пообіцяла працювати з Україною щодо відновлюваних джерел енергії, важливих для її енергетичної безпеки", - йдеться у заяві.

Президент Єврокомісії заявила, що першу партію з 5 700 сонячних панелей скоро буде відправлено до України.

Вона подякувала єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон за роботу з промисловістю щодо цього питання.

"Я впевнена, що пожертвувань буде більше", - сказала Урсула фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, що Київ отримав в якості гуманітарної допомоги дві унікальних сонячних електростанції, які буде встановлено у медичних закладах Святошинського району.

Компанія Ілона Маска SpaceX оприлюднила дані та фотографії своїх супутників Starlink V2 Mini наступного покоління. Супутники мають бути запущені вже сьогодні.

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ЄврокомісіяЕвросоюзВійна в УкраїніУрсула фон дер Ляйєн