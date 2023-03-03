Евросоюз отправит в Украину 5700 солнечных панелей

Европейский союз отправит первую партию из 5700 солнечных панелей в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Я пообещала работать с Украиной по возобновляемым источникам энергии, важным для ее энергетической безопасности", - говорится в заявлении.
Президент Еврокомиссии заявила, что первая партия из 5 700 солнечных панелей скоро будет отправлена в Украину.
Она поблагодарила еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон за работу с промышленностью по этому вопросу.
"Я уверена, что пожертвований будет больше", - сказала Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, что Киев получил в качестве гуманитарной помощи две уникальные солнечные электростанции, которые будут установлены в медицинских учреждениях Святошинского района.
Компания Илона Маска SpaceX обнародовала данные и фотографии своих спутников Starlink V2 Mini следующего поколения. Спутники должны быть запущены сегодня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.