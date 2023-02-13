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Київ отримав від Франції унікальні сонячні електростанції для медзакладів, - Кличко

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Понеділок 13 лютого 2023 14:07
Київ отримав від Франції унікальні сонячні електростанції для медзакладів, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Київ отримав в якості гуманітарної допомоги дві унікальних сонячних електростанції, які буде встановлено у медичних закладах Святошинського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Медичні заклади повинні працювати 24/7, щоб рятувати здоров'я та життя киян. Але медики, в нинішніх умовах відключень електроенергії, не можуть надавати належну медичну допомогу тільки при світлі ліхтарів чи свічок. Повинне працювати спеціальне обладнання реанімації, лабораторії, для якого потрібна електрика. Тому ми продовжуємо забезпечувати об’єкти критичної інфраструктури столиці альтернативними джерелами живлення", - заявив Кличко.

Київ отримав від Франції унікальні сонячні електростанції для медзакладів, - Кличко

Мер Києва також зазначив, що йдеться про сонячні електростанції від провідного французького виробника фотоелектричних панелей «Roy Group Energy». Для їхнього придбання французькі партнери зібрали 250 тис. євро. Ще 50 тисяч євро надала компанія JCI.

Одна з автономних електростанцій (25,6 кВт/год) працюватиме у Консультативно-діагностичному центрі. Інша (на 76,8 кВт/год) - у Святошинському психоневрологічному інтернаті. Монтаж електростанцій французькі спеціалісти розпочнуть уже сьогодні, додав Кличко.

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