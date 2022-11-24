Нафта дешевшає через завищену стелю на російське паливо

Ціни на нафту знижуються в четвер, 24 листопада, вагаючись близько двомісячних мінімумів, оскільки запропонована межа цін на російську нафту країнами Великої сімки (G7) вважається вищою за поточні ринкові рівні торгів, що пом'якшило побоювання з приводу поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,3% до 85,20 доларів за барель, у той час як ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 16 центів до 77,78 долара за барель.

Обидва зразки впали більш ніж на 3% у середу на новинах про те, що запланована стеля цін на російську нафту може бути вищою за поточний ринковий рівень.

За словами європейського чиновника, G7 розглядає обмеження на російську морську нафту на рівні 65-70 доларів за барель, хоча уряди Європейського Союзу ще не домовилися про ціну.

Діапазон 65-70 доларів буде вищим, ніж очікували ринки, сказав у звіті аналітик із сировинних товарів Commonwealth Bank Вівек Дхар. За словами Дхара, це знизить ризик перебоїв із глобальними постачаннями.

"Якщо ЄС погодиться на обмеження нафтових цін на рівні 65-70 доларів за барель цього тижня, ми бачимо ризики зниження нашого прогнозу цін на нафту в 95 доларів за барель цього кварталу", - сказав Дхар.

За його словами, згідно з прогнозом Commonwealth Bank, санкції ЄС, які супроводжуються обмеженням цін на російську нафту, порушать достатню кількість поставок, щоб компенсувати поточні побоювання щодо зростання світової економіки.

За словами трейдерів, деякі індійські та китайські нафтопереробні заводи платять за нафту марки Urals ціни нижче за запропонований рівень стелі. Urals є основною експортною нафтою Росії.

За словами дипломатів ЄС, уряди ЄС відновлять переговори щодо стелі цін у четвер чи п'ятницю.