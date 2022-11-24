Байден підтвердив, що у США обговорюють запровадження ліміту цін на нафту з Росії

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це заявив президент США Джо Байден.

"Так, це питання на порядку денному", - заявив Байден, відповідаючи на запитання журналістів щодо максимальної ціни на нафту з РФ.

Президент також зазначив, що він обговорював запровадження таких обмежень проти Росії з міністром фінансів США Джанет Йеллен.