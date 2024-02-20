Євросоюз виділив Україні 75 млн євро на гуманітарну допомогу

"Цілеспрямовані атаки Росії на ключову енергетичну та цивільну інфраструктуру України, таку як лікарні, школи та електромережі, серйозно ускладнюють доступ людей до основних послуг. З кожним новим обстрілом дедалі більше українців залишаються без даху над головою і потребують допомоги та притулку в морозних умовах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Україні 14,6 мільйона осіб потребують гуманітарної допомоги.

На що витратять гроші

У Єврокомісії заявили, що з 83 мільйонів євро гуманітарного фінансування 75 мільйонів євро виділено на гуманітарні проекти в Україні.

Йдеться про надання екстреної допомоги, включно з доступом до основних потреб, таких як житло, послуги захисту, чиста вода, освіта та охорона здоров'я.

"В основі гуманітарної стратегії ЄС в Україні сьогодні лежить захист людей, які постраждали від війни, особливо тих, хто живе поблизу прифронтових зон", - написали в Єврокомісії.

Загальний розмір допомоги

З урахуванням нового фінансування, оголошеного сьогодні, Європейська комісія виділила загалом 926 мільйонів євро на програми гуманітарної допомоги, щоб допомогти цивільному населенню, яке постраждало від війни в Україні після російського вторгнення в лютому 2022 року.

З цього фінансування 860 мільйонів євро було виділено на гуманітарні програми всередині України і 66 мільйонів євро на підтримку біженців, які прибули в сусідню Молдову.

Допомога від ЄС

Нагадаємо, лідери Європейського союзу 1 лютого під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Рада ЄС та Європарламент 5 лютого досягли попередньої угоди щодо створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України Ukraine Facility.

Документ має схвалити Європарламент на пленарній сесії, яка запланована на 26-29 лютого 2024 року.

Україна розраховує отримати перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро вже в березні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати у перші два роки дії програми по 18 млрд євро.