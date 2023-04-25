Евросоюз выделил 40 млн евро на развитие обороноспособности Молдовы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николая Попеску, которое приводит NewsMaker.

"Я выразил благодарность за постоянную поддержку ЕС и подчеркнул, что мы продолжим работать с той же решимостью, чтобы привести Молдову в Европейский союз", - сказал министр.

Финансовая помощь будет предоставлена из Европейского фонда мира. Речь идет о 40 млн. евро.

Также Попеску приветствовал решение ЕС направить в Молдову гражданскую миссию, которая будет заниматься укреплением кибербезопасности и борьбой с дезинформацией.

О необходимости укрепления Вооруженных сил Молдовы говорят с начала войны РФ против Украины. В июне прошлого года Совет ЕС одобрил помощь вооруженным силам Молдовы на 40 млн евро.

В Раде отмечали, что эта сумма дополнит одобренную в декабре 2021 года помощь в 7 млн евро, выделенную на развитие военной медицинской службы и инженерного батальона.