Євросоюз виділить Україні грант на відновлення зруйнованих мостів

"Це величезний внесок у відновлення логістики у найбільш уражених війною регіонах України, і я щиро вдячний партнерам за таку підтримку", - заявив Найєм.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення збудовано 85 тимчасових переправ для налагодження транспортних маршрутів до постраждалих населених пунктів, з них 78 переправ минулого року, 7 – цього року, також ще 3 мости перебувають у роботі.

"Тимчасові споруди допоможуть подолати проблеми, що виникли внаслідок російських атак, зокрема відновити доступ наших громадян до життєво важливої гуманітарної, медичної допомоги та базових державних послуг", - додав глава Агентства відновлення.

Україна відновлює зруйновану транспортну інфраструктуру

Так, раніше повідомлялося, що співробітники комунальних служб допомогли відновити пряме сполучення між Черніговом та Києвом. Напівкілометровий міст через Десну було зруйновано на початку повномасштабного вторгнення.

Частину переправ було відновлено з використанням швидко монтованих мостів, які Україна отримала від Швеції, Чехії, Норвегії та Франції. Зокрема, Швеція передала Україні 4 катери, які можна використовувати як понтонні переправи, а також 14 секцій понтонів, які можна комбінувати в переправи різної довжини.