Евросоюз выделит Украине грант на восстановление разрушенных мостов

"Это огромный вклад в восстановление логистики в наиболее пораженных войной регионах Украины, и я искренне благодарен партнерам за такую поддержку", - заявил Найем.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения построено 85 временных переправ для налаживания транспортных маршрутов в пострадавшие населенные пункты, из них 78 переправ в прошлом году, 7 – в этом году, также еще 3 моста находятся в работе.

"Временные сооружения помогут преодолеть проблемы, возникшие в результате российских атак, в том числе восстановить доступ наших граждан к жизненно важной гуманитарной, медицинской помощи и базовым государственным услугам", - добавил глава Агентства восстановления.

Украина восстанавливает разрушенную транспортную инфраструктуру

Так, ранее сообщалось, что сотрудники коммунальных служб помогли восстановить прямое сообщение между Черниговом и Киевом. Полукилометровый мост через Десну был разрушен в начале полномасштабного вторжения.

Часть переправ были восстановлены с использованием быстро монтируемых мостов, которые Украина получила от Швеции, Чехии, Норвегии и Франции. В частности, Швеция передала Украине 4 катера, которые можно использовать в качестве понтонных переправ, а также 14 секций понтонов, которые можно комбинировать в переправы разной длины.