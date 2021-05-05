Евросоюз и Великобритания договорились о создании дипмиссии ЕС в стране

Евросоюз и Великобритания договорились о создании дипломатической миссии ЕС в Соединенном Королевстве. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поблагодарил представителей G7 за организацию переговоров.

Об этом сообщил пресс-центр внешнеполитической службы ЕС .

"Мы рады, что вместе достигли договоренности, основанной на доброй воле и прагматизме, по соглашению об учреждении представительства ЕС в Великобритании", - отмечается в релизе внешнеполитического ведомства ЕС.

Представительство Евросоюза в Великобритании будет иметь привилегии и иммунитет, необходимые для эффективной работы. Посол ЕС получит статус, соответствующий главам миссий государств, включая соглашение и вручение верительных грамот руководителю страны.

В своем Twitter Жозеп Боррель поблагодарил глав МИД G7 за “чрезвычайно продуктивную и хорошо организованную двухдневную встречу”.