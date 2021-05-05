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Євросоюз і Великобританія домовилися про створення дипмісії ЄС в країні

Новость на русском → Брюссель, Середа 05 травня 2021 20:15
Євросоюз і Великобританія домовилися про створення дипмісії ЄС в країні Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РбК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Євросоюз і Великобританія домовилися про створення дипломатичної місії ЄС у Сполученому Королівстві. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель подякував представникам G7 за організацію переговорів.

Про це повідомив прес-центр зовнішньополітичної служби ЄС.

"Ми раді, що разом досягли домовленості, заснованої на добрій волі і прагматизмі, щодо Угоди про заснування Представництва ЄС у Великобританії", - наголошується в релізі зовнішньополітичного відомства ЄС.

Представництво Євросоюзу у Великобританії матиме привілеї та імунітет, необхідні для ефективної роботи. Посол ЄС отримає статус, відповідний главам місій держав, включаючи угоду і вручення вірчих грамот керівнику країни.

У своєму Twitter Жозеп Боррель подякував глав МЗС G7 за "надзвичайно продуктивну і добре організовану дводенну зустріч".

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року Великобританія завершила процес виходу з ЄС. Він почався в кінці січня 2020 року.

Після цього перемовники з Британії та Європейського Союзу домовилися про торговельну угоду після виходу Сполученого Королівства з ЄС (Brexit).

РБК-Україна писало, що в середині квітня німецька правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" прийняла програму, в якій головним пунктом стала вимога вивести Німеччину зі складу ЄС. З такою програмою політична сила піде вибори в Бундестаг, які повинні відбутися у вересні 2021 року.

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