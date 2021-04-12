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В Германии заговорили о выходе из ЕС

Новина українською → Берлин, Понедельник 12 апреля 2021 09:32
В Германии заговорили о выходе из ЕС Фото: партия "Альтернатива для Германии" будет продвигать выход из Евросоюза (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Немецкая правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" приняла программу, в которой главным пунктом стало требование вывести Германию из состава ЕС. С такой программой партия пойдет выборы в Бундестаг, которые должны состояться в сентябре.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Делегаты значительно обострили некоторые формулировки программы по сравнению с проектом, внесенным руководством партии. В частности, подавляющее большинство делегатов высказалось за выход Германии из Евросоюза.

"Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского Союза и создание нового европейского экономического сообщества и сообщества по интересам", - говорится в программе.

Также партия хочет запретить воссоединение семей беженцев. Среди других пунктов - возвращение контроля и "физических барьеров" на границах Германии, а также общенациональные референдумы, отказ от евро.

Напомним, с 1 января 2021 года Великобритания завершила процесс выхода из ЕС. Он начался в конце января 2020 года.

После этого переговорщики из Британии и Европейского союза договорились о торговой сделке после выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit).

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