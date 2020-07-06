Евросоюз ужесточит контроль над работой американских компаний

Европейский союз планирует ужесточить контроль над работой американских компаний, в том числе Google, Amazon и Facebook. В частности, в ЕС хотят обеспечить соблюдение компаниями США норм антимонопольного законодательства и выплату ими всех налогов.

Об этом заявила заместитель главы Еврокомиссии Маргрете Вестагер в интервью The Wall Street Journal.

"Это целый комплекс вопросов. Он не покрывается лишь одним законодательным актом", - сказала Вестагер.

Также она отметила необходимость соблюдения законов о конкуренции и разработки новых норм в антимонопольной сфере.

"Компании должны нести ответственность за публикацию на принадлежащих им сетевых ресурсах запрещенных материалов", - подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Ранее РБК-Украина писало, что в антимонопольные органы Евросоюза планируют проверить как Google и Facebook собирают и используют данные.

Также сообщалось, что для борьбы с монополизацией американских компаний Facebook, Google и Amazon Европейский союз хочет создать единый рынок данных.