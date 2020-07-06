Євросоюз посилить контроль над роботою американських компаній

Серед компаній - Google, Amazon і Facebook
Європейський союз планує посилити контроль над роботою американських компаній, в тому числі Google, Amazon і Facebook. Зокрема, в ЄС хочуть забезпечити дотримання компаніями США норм антимонопольного законодавства та виплату ними всіх податків.
Про це заявила заступник глави Єврокомісії Маргрете Вестагер в інтерв'ю The Wall Street Journal.
"Це цілий комплекс питань. Він не покривається лише одним законодавчим актом", - сказала Вестагер.
Також вона наголосила на необхідності дотримання законів про конкуренцію і розробки нових норм в антимонопольній сфері.
"Компанії повинні нести відповідальність за публікацію на належних їм мережевих ресурсах заборонених матеріалів", - підкреслила представник Єврокомісії.
Раніше РБК-Україна писало, що в антимонопольні органи Євросоюзу планують перевірити як Google і Facebook збирають і використовують дані.
Також повідомлялося, що для боротьби з монополізацією американських компаній Facebook, Google і Amazon Європейський союз хоче створити єдиний ринок даних.
Автор: Игорь Литвиненко