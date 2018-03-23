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Интервью

Евросоюз утвердил базовые принципы отношений с Великобританией после Brexit

НовостиПолитика    23.03.2018 - 12:48
Фото: Brexit (flickr.com portal gda)
Фото: Brexit (flickr.com portal gda)

27 государств-членов ЕС одобрили базовые принципы отношений с Великобританией

Европейский союз (ЕС) одобрил базовые принципы отношений с Великобританией после ее выхода из ЕС (Brexit). Об этом в Twitter написал президент Европейского совета Дональд Туск.

"Есть решение: 27 государств-членов одобрили базовые принципы будущих отношений между ЕС и Британией после Brexit", - написал Туск.

Отметим, что текст документа обнародован на сайте Европейского совета.

В документе указано, что лидеры ЕС приветствовали договоренности, достигнутые во время переговоров по соглашению о Brexit, в частях, касающихся прав граждан, финансовых обязательств и условий переходного периода.

"Европейский совет призывает к интенсификации усилий по условиям выхода, которые еще остались, а также урегулированию территориальных вопросов, в частности в отношении Гибралтара", - говорится в документе.

В ЕС намерены сохранить можно более тесные отношения с Великобританией в будущем. По слова лидеров стран ЕС, их партнерство должно покрывать торговлю и экономическое сотрудничество, а также другие сферы, в частности борьбу с терроризмом, международной преступностью, безопасность, оборону и внешнюю политику.

Напомним, 19 марта Великобритания и ЕС договорились о переходном периоде сроком в 21 месяц после выхода страны из содружества. 

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Теги: Евросоюз, Великобритания, Brexit
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