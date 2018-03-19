Великобритания и ЕС договорились о переходном периоде после Brexit

Великобритания и ЕС договорились о переходном периоде сроком в 21 месяц после выхода страны из содружества. Об этом пишет Financial Times.

Как сообщается, условное соглашение было достигнуто главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье и секретарем Великобритании Дэвидом Дэвисом в Брюсселе 19 марта. Его целью является создание комфортных условий для бизнеса в связи с Brexit.

"Мы смогли договориться сегодня утром ... на значительной части того, что будет составлять международное соглашение для заказанного вывода Великобритании ... Мы достигли соглашения о переходном периоде", - сказал Барнье.

В течение ограниченного периода времени Великобритания должна будет соблюдать все существующие правила ЕС, но потеряет свое право голоса в процессе принятия решений.

В Ирландии Великобритания согласилась включить "законного" защитника, который оставил бы Северную Ирландию в ключевых частях единого рынка и таможенного союза ЕС.

Переговоры о границах продолжатся в течение следующих недель.

В свою очередь Дэвис добавил, что обе стороны также достигли "полного взаимопонимания" на условиях, согласованных обеими сторонами по правам граждан после выхода Британии из ЕС и финансового урегулирования в Великобритании.

"Граждане, которые прибывают в Великобританию в течение переходного периода, будут иметь те же права, что и те, которые прибывали до периода выхода", - подтвердил Барнье.

Окончательный выход Британии и заключение итогового соглашения планируется завершить до конца этого года.

В тексте, согласованном обеими сторонами, изложены четкие условия того, как Англия будет продолжать применять законы ЕС после выхода 29 марта 2019 года.

Ожидается, что лидеры 27 оставшихся государств-членов признают прогресс, достигнутый на переговорах о переходе, на их саммите в пятницу.

Секретарь Brexit также приветствовал способность Великобритании вести переговоры и подписывать новые торговые сделки с третьими странами в течение переходного периода, который вступил бы в силу, когда период закончился.

Британский министр также настаивал на положениях в переходном периоде, которые предоставили бы Великобритании более суверенный контроль над новыми законами, торговыми сделками и иммиграцией.

ЕС отказался от многих требований, но включил положения, гарантирующие, что Великобритания будет, по крайней мере, консультироваться по решениям, принятым в ходе перехода, в том числе по решениям, устанавливающим квоты на промысел в водах Великобритании.

Напомним, британский парламент предложил отсрочить Brexit.