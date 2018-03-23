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Євросоюз затвердив базові принципи відносин з Британією після Brexit

НовиниПолітика    23.03.2018 - 12:48
Фото: Brexit (flickr.com portal gda)
Фото: Brexit (flickr.com portal gda)

27 держав-членів ЄС схвалили базові принципи відносин з Британією

Європейський союз (ЄС) схвалив базові принципи відносин з Британією після її виходу з ЄС (Brexit). Про це у Twitter написав президент Європейської ради Дональд Туск.

"Є рішення: 27 держав-членів схвалили базові принципи майбутніх відносин між ЄС і Британією після Brexit", - написав Туск.

Відзначимо, що текст документа оприлюднений на сайті Європейської ради.

В документі зазначено, що лідери ЄС схвалили домовленості, досягнуті під час переговорів щодо угоди про Brexit, у частинах, що стосуються прав громадян, фінансових зобов'язань та умов перехідного періоду.

"Європейська рада закликає до інтенсифікації зусиль щодо умов виходу, які ще залишилися, а також врегулювання територіальних питань, зокрема щодо Гібралтару", - йдеться в документі.

В ЄС мають намір зберегти можна більш тісні відносини з Британією в майбутньому. За словами лідерів країн ЄС, їх партнерство повинно покривати торгівлю та економічне співробітництво, а також інші сфери, зокрема боротьбу з тероризмом, міжнародною злочинністю, безпеку, оборону і зовнішню політику.

Нагадаємо, 19 березня Британія і ЄС домовилися про перехідний період строком на 21 місяць після виходу країни із співдружності.

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Теги: Евросоюз, Великобритания, Brexit
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