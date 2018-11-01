Міністр з Brexit спростував наявність домовленостей Мей з Євросоюзом

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У Великобританії розраховують домовитися з ЄС про Brexit до 21 листопада

Переговори з доступу фінансових компаній до європейських ринків ще ведуться, і угоди поки не досягнуто. Про це заявив британський міністр у справах Brexit Домінік Рааб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на телеканал Reuters.

За його словами, Британія продовжує домагатися гарного прогресу в узгодженні нових механізмів для фінансових послуг.

"Переговори тривають, і вони будуть вестися до тих пір, поки все не буде узгоджено", - сказав британський міністр у справах Brexit.

За інформацією телеканалу Sky News, він ще раз підтвердив, що угода про вихід Великобританії з ЄС повинні затвердити до 21 листопада.

"Я буду радий надати дані комітету, коли оформлення угоди буде завершено, і в даний час я очікую, що це відбудеться 21 листопада", - зазначив він.

Раніше джерела в британському уряді заявили, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей уклала угоду з Брюсселем, завдяки якій британські фінансові компанії отримають доступ до європейських ринків після виходу з Євросоюзу.