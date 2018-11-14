Евросоюз усилит защиту удостоверений личности во избежание мошенничества

Иллюстративне фото (EU_Commission)

Новые документы, помимо фото, должны содержать два отпечатка пальцев владельца карты

Европейский союз усиливает безопасность идентификационных карточек, чтобы уменьшить случаи фальсификации личных данных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Как сообщается, в ЕС усилят безопасность удостоверений личности граждан ЕС и документов о проживании, выданных гражданам ЕС и членам их семей, которые не являются членами ЕС.

Предложенные новые правила улучшат безопасность этих документов путем введения минимальных стандартов как для информации, содержащейся в них, так и для функций безопасности, общих для всех государств-членов, которые их выдают.

В соответствии с новыми предложениями, удостоверения личности в ЕС должны выпускаться в одинаковом формате кредитной карты (ID-1), включать зону считываемого аппаратурой контроля, соблюдать минимальные нормы безопасности, установленные Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

Новые документы, помимо фото, должны содержать два отпечатка пальцев владельца карты, которые в цифровом формате будут занесены на бесконтактный чип.

Также сообщается, что удостоверения личности будут действительны на максимальный срок 10 лет.

Государства-члены имеют право выдавать карты ID на более длительный срок лицам старше 70 лет. В случаях, если карты будут выдавать детям младше 12 лет, их максимальный срок действия составит 5 лет.

Напомним, в Украине используют 1,5 миллиона аннулированных паспортов.

Согласно статистике, из 1,5 миллиона недействительных паспортов, которые прошли мимо Государственной миграционной службы, 1,3 были потеряны, 90 тысяч - украли, а 25,7 тысяч принадлежат умершим гражданам.